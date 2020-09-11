Африканская чума свиней угрожает крупнейшей экономике Европы

Экономика Германии, впавшая в худшую после Второй мировой войны рецессию из-за коронавирусного карантина, оказалась перед лицом новой угрозы. Это африканская чума свиней (АЧС), пишет Bloomberg.

В стране уже выявили первые случаи АЧС. Чтобы предотвратить эпидемию среди животных, власти Германии предприняли меры. Для поиска погибших кабанов с АЧС привлекли дрессированных собак, на всём протяжении восточной границы установили электрические заграждения. Несмотря на это, в федеральной земле Брандебург всё же обнаружили дикого кабана с АЧС.

Как отмечается в материале, при подтверждении АЧС даже у диких особей экспорт свинины приостанавливают. Германия при этом является крупнейшим производителем мяса в Европе и его главным поставщиком в Китай, отмечает телеканал «360».

