Строительство дома по реновации началось в столичном районе Фили-Давыдково

На улице Пивченкова в районе Фили-Давыдково началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, дом из двух корпусов с подземной парковкой планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Также к новой многоэтажке пристроят культурно-досуговый центр.

Восемь квартир новостройки будут оборудованы для маломобильных граждан. Всего в доме будет 815 квартир, 198 из которых будут однокомнатными, 462 – двухкомнатными и 155 – трехкомнатными. В вестибюлях корпусов расположатся комната консьержа, почтовые ящики и помещение для хранения уборочного инвентаря. Само здание оснастят охранным видеонаблюдением, обеспечивающим круглосуточный контроль.

Во дворе дома посадят деревья и кустарники, сделают цветники и газоны. Также на придомовой территории разместятся пять детских и спортивных площадок и две площадки для отдыха.