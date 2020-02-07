Сохранение гражданства при получении российского откроет украинцам путь в полицию

«Это очень хорошие предложения. Я их поддерживаю. Норма об отказе от прежнего гражданства изначально лишена смысла, потому что в Российской Федерации иностранец, имеющий двойное или второе гражданство, рассматривается только в качестве гражданина России. По украинцам много примеров есть. Люди, которые находились там на должностях, требующих украинского гражданства, и Украина им это гражданство не прекращает, здесь даже в несчастной полиции работать не могут. А они б очень хотели. Таких людей больше бы сюда поехало из той же Украины. И у находящихся здесь перестала бы эта надуманная проблема существовать. И второе тоже хорошее, потому что если иностранные студенты, обучаясь здесь, смогут себя обеспечивать, не прибегая к помощи государства, это можно только приветствовать. Смогут работать без всякой бюрократии», - сказал он.

Ранее стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.

