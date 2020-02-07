Сохранение гражданства при получении российского откроет украинцам путь в полицию
Эксперт Совета по правам человека при президенте РФ в беседе с НСН одобрил изменения в закон от гражданстве.
Иностранцам дадут возможность получать российское гражданство, не отказываясь от своего. Как пишет «Коммерсант», соответствующий законопроект могут внести в Госдуму уже в этом месяце. Кроме того, из закона «О гражданстве» могут исключить требования о непрерывном проживании иностранца на территории России в течение пяти лет и необходимость подтверждать законный источник дохода.
Эксперт Совета по правам человека при президенте РФ, ранее возглавлявший комиссию по миграционной политике СПЧ Евгений Бобров в беседе с НСН одобрил законодательные изменения.
«Это очень хорошие предложения. Я их поддерживаю. Норма об отказе от прежнего гражданства изначально лишена смысла, потому что в Российской Федерации иностранец, имеющий двойное или второе гражданство, рассматривается только в качестве гражданина России. По украинцам много примеров есть. Люди, которые находились там на должностях, требующих украинского гражданства, и Украина им это гражданство не прекращает, здесь даже в несчастной полиции работать не могут. А они б очень хотели. Таких людей больше бы сюда поехало из той же Украины. И у находящихся здесь перестала бы эта надуманная проблема существовать. И второе тоже хорошее, потому что если иностранные студенты, обучаясь здесь, смогут себя обеспечивать, не прибегая к помощи государства, это можно только приветствовать. Смогут работать без всякой бюрократии», - сказал он.
Ранее стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
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