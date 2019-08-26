В преддверии 1 сентября МЧС проверило почти все образовательные учреждения

Кроме того, он подчеркнул, что вместе с этим МЧС проводит внеплановые проверки мест, в которых в единый день голосования, 8 сентября, пройдут выборы. Чуприян рассказал, что в настоящий момент, спасатели проверили более 23 тысячи зданий, а это 54% от общего числа.

Ранее НСН писала, что почти восемь сотен человек пришлось эвакуировать из школы в центре российской столицы из-за пожара. Как сообщает «Интерфакс», ЧП случилось в учебном заведении по соседству со станцией метро «Таганская». Речь идёт о школе №498 на Народной улице.

