В преддверии 1 сентября МЧС проверило почти все образовательные учреждения
94% российских образовательных учреждений перед началом нового учебного года на предмет противопожарной безопасности уже успели проверить сотрудники МЧС. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил замглавы ведомства Александр Чуприян.
Кроме того, он подчеркнул, что вместе с этим МЧС проводит внеплановые проверки мест, в которых в единый день голосования, 8 сентября, пройдут выборы. Чуприян рассказал, что в настоящий момент, спасатели проверили более 23 тысячи зданий, а это 54% от общего числа.
Ранее НСН писала, что почти восемь сотен человек пришлось эвакуировать из школы в центре российской столицы из-за пожара. Как сообщает «Интерфакс», ЧП случилось в учебном заведении по соседству со станцией метро «Таганская». Речь идёт о школе №498 на Народной улице.
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