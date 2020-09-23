В правительстве заявили о выходе на плато по безработице в России
Безработица в России вышла на плато в августе-сентябре. С таким заявлением на заседании Совета Федерации выступил первый вице-премьер Андрей Белоусов. При этом, он подчеркнул, что властям удалось предотвратить взрывной рост безработицы.
«Это примерно 4,8 млн человек безработных против 3,5 млн в первом квартале. Для нашей страны дополнительно более 1 млн безработных — это одна из ключевых проблем», — цитирует первого вице-премьера Интерфакс.
Белоусов отметил, что в течение следующего года необходимо сократить это количество безработных и, повысить уровень занятости, сообщает RT.
Ранее стало известно, что пособия для безработных с детьми в России предложили сделать бессрочными. С соответствующей инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).
Она поступила в числе предложений к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021-2023 годы, пишут «Известия».
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