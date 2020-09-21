Исследование: в период пандемии зарплата снизилась у более половины россиян

За время пандемии зарплата снизилась у 58 процентов россиян, пишет РБК со ссылкой на аналитиков сервиса «Работа.ру».

Специалисты опросили 2,3 тысячи работающих россиян старше 18 лет. Выяснилось, что прежний заработок остался у 39 процентов респондентов, а больше стали получать лишь 3 процента опрашиваемых.

Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что помимо отсутствия роста доходов у населения, россиян ожидает еще и новая волна сокращений. Он напомнил, что в первом полугодии прибыль корпоративного сектора упала в два раза, а оснований для роста во втором полугодии нет.

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Эксперт считает, что с первого октября многие крупные и очень крупные компании сократят часть персонала, а тем, кто остался, понизят зарплату на 20%.

В свою очередь, Федерация независимых профсоюзов России предложила увеличить в три раза и установить на постоянной основе надбавку к пособию по безработице для граждан с детьми. Эта мера поддержки населения появилась в качестве антикризисной в период пандемии коронавируса. В случае принятия инициативы профсоюзов, сумма пособия вырастет до величины прожиточного минимума на ребенка – 10,7 тысячи рублей.

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН отметил, что перевод пособия на постоянную основу не свидетельствует о затяжном характере кризиса в России.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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