Исследование: в период пандемии зарплата снизилась у более половины россиян
За время пандемии зарплата снизилась у 58 процентов россиян, пишет РБК со ссылкой на аналитиков сервиса «Работа.ру».
Специалисты опросили 2,3 тысячи работающих россиян старше 18 лет. Выяснилось, что прежний заработок остался у 39 процентов респондентов, а больше стали получать лишь 3 процента опрашиваемых.
Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что помимо отсутствия роста доходов у населения, россиян ожидает еще и новая волна сокращений. Он напомнил, что в первом полугодии прибыль корпоративного сектора упала в два раза, а оснований для роста во втором полугодии нет.
Эксперт считает, что с первого октября многие крупные и очень крупные компании сократят часть персонала, а тем, кто остался, понизят зарплату на 20%.
В свою очередь, Федерация независимых профсоюзов России предложила увеличить в три раза и установить на постоянной основе надбавку к пособию по безработице для граждан с детьми. Эта мера поддержки населения появилась в качестве антикризисной в период пандемии коронавируса. В случае принятия инициативы профсоюзов, сумма пособия вырастет до величины прожиточного минимума на ребенка – 10,7 тысячи рублей.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН отметил, что перевод пособия на постоянную основу не свидетельствует о затяжном характере кризиса в России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 196 / сут.
Умерли
19 489+71 / сут.
Выздоровели
912 тыс.+2 616 / сут.
- Жириновский сделал второй укол с вакциной от СOVID-19
- «Спасает жизни». Разработчик «Арепливира» объяснил высокую цену лекарства
- Россиян предупредили о резком росте цен на такси
- Михаил Ефремов в СИЗО постригся почти налысо
- МИД: Россия не будет слушать ультиматумы США для продления СНВ-3
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru