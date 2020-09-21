Исследование: в период пандемии зарплата снизилась у более половины россиян

За время пандемии зарплата снизилась у 58 процентов россиян, пишет РБК со ссылкой на аналитиков сервиса «Работа.ру».

Специалисты опросили 2,3 тысячи работающих россиян старше 18 лет. Выяснилось, что прежний заработок остался у 39 процентов респондентов, а больше стали получать лишь 3 процента опрашиваемых.

Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что помимо отсутствия роста доходов у населения, россиян ожидает еще и новая волна сокращений. Он напомнил, что в первом полугодии прибыль корпоративного сектора упала в два раза, а оснований для роста во втором полугодии нет.