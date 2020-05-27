В поликлинике рассказали об особенностях использования средств индивидуальной защиты

Одним из основных вопросов для медицинского учреждения, где работают с пациентами с COVID-19, является обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Такое облачение медика, если оно грамотно подобрано, помогает врачам и медсестрам надежно защититься от вирусной инфекции. А от здоровья медперсонала сейчас зависит здоровье многих россиян.



Заведующая терапевтическим отделением московской городской поликлиники №214 Анна Палилова в беседе с НСН рассказала, из чего состоит «медицинский скафандр».



«Костюм для «красной зоны» состоит из комбинезона, защитных очков, двойных перчаток, бахил и респиратора. Очки обрабатываются определенным образом, а все остальное одноразового действия. Мы работаем по 12 часов, соответственно костюмы надеваются на шесть часов и во время получасового перерыва мы их меняем. Перчатки, конечно, менять приходится чаще – в зависимости от функционала и необходимости», - сказала Палилова.



При этом она отметила, что один костюм рассчитан примерно на 3-4 размера, «мы стараемся брать те, что поменьше, чтобы все резинки плотнее примыкали».

«Конечно, тяжело в этих костюмах. Особенно первые дни было тяжело, пока привыкали. Мы все девушки, работаем два дня через два и стараемся ухаживать за кожей, потому что, действительно, остаются следы от очков, респираторов. Сами костюмы достаточно просторные, под них мы надеваем хлопчатобумажные вещи, которые нам на работе должным образом обрабатывают после каждой смены, мы их не носим домой. Что касается перчаток, то у разных девочек кожа по-разному реагирует, но дают возможность выбора – силиконовые, латексные, нитриловые перчатки», - уточнила собеседница НСН.

Также она отметила, что наибольшие неудобство доставляют не сами костюмы, а респираторы и очки, «особенно тем людям, которые носят еще и очки для зрения – это необходимо надевать свои очки, защитные очки и все это на респиратор, а очки еще потеют, но приспосабливаемся».



Медик уточнила, что в городской поликлиники №214 недостаток костюмов и респираторов отсутствует.



«Мы даже не беспокоимся в этом плане. Поскольку я администратор смены и беру эти костюмы из комнаты хранения СИЗ, то вижу, что еще стоят коробки», - подчеркнула она.

