В подмосковном отеле организовали эпидемиологическое расследование
Управление Роспотребнадзора по Московской области начало эпидемиологическое расследование после обнаружения случаев острых кишечных инфекций у детей, отдыхавших в гостиничном комплексе «Эдем». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации ведомства, были собраны образцы воды, пищевых продуктов и сырья, а также смывы с поверхностей для последующего анализа. Было проведено обследование персонала и оценка санитарного состояния объекта. В настоящее время ведутся противоэпидемические мероприятия.
В ведомстве сообщили, что деятельность пищеблока была приостановлена. По данным Роспотребнадзора, дети находятся под медицинским наблюдением, и их состояние оценивается как удовлетворительное.
Управление Роспотребнадзора по Московской области поддерживает постоянный контроль за ситуацией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru