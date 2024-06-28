В подмосковном отеле организовали эпидемиологическое расследование

Управление Роспотребнадзора по Московской области начало эпидемиологическое расследование после обнаружения случаев острых кишечных инфекций у детей, отдыхавших в гостиничном комплексе «Эдем». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации ведомства, были собраны образцы воды, пищевых продуктов и сырья, а также смывы с поверхностей для последующего анализа. Было проведено обследование персонала и оценка санитарного состояния объекта. В настоящее время ведутся противоэпидемические мероприятия.

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В ведомстве сообщили, что деятельность пищеблока была приостановлена. По данным Роспотребнадзора, дети находятся под медицинским наблюдением, и их состояние оценивается как удовлетворительное.

Управление Роспотребнадзора по Московской области поддерживает постоянный контроль за ситуацией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеОтелиРоспотребнадзор

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