В Подмосковье зарегистрировали более 2,5 тысячи укусов клещей

В Подмосковье зарегистрировали более 2,5 тысячи укусов клещей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

Отмечается, что это только те случаи, когда граждане обратились за медицинской помощью. При этом этот показатель специалисты назвали приближенным к среднему.

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В целом по стране уже свыше 103 тысяч человек обратились за помощью к медикам из-за укусов клещей с начала текущего года. Такую обновлённую статистику обнародовал Роспотребнадзор. Больше всего таких случаев зафиксировано в девяти регионах, в частности, в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской областях.

На сегодня вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита в России прошли более 2,7 миллиона человек. Всего привить предполагается около четырёх миллионов граждан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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