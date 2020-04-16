В Подмосковье выявили 467 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Московской области выявили 467 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.



Таким образом, по состоянию на четверг, 16 апреля, в регионе зафиксировано 3054 заболевших. При этом 105 человек признаны выздоровевшими.



В Подмосковье, как и в столице, из-за рапространения коронавируса введен пропускной режим, напоминает сайт «Подмосковье сегодня».

