В Подмосковье введут штрафы за отсутствие регистрации собак

С марта 2025 года в Московской области начнет действовать обязательная регистрация собак в ветеринарных учреждениях. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Согласно изменениям в КоАП, владельцы будут обязаны зарегистрировать своего питомца в течение 14 дней после достижения им трехмесячного возраста. За нарушение этого требования предусмотрены штрафы от 1,5 до 3 тысяч рублей.