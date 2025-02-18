В Подмосковье введут штрафы за отсутствие регистрации собак
С марта 2025 года в Московской области начнет действовать обязательная регистрация собак в ветеринарных учреждениях. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
Согласно изменениям в КоАП, владельцы будут обязаны зарегистрировать своего питомца в течение 14 дней после достижения им трехмесячного возраста. За нарушение этого требования предусмотрены штрафы от 1,5 до 3 тысяч рублей.
В министерстве пояснили, что обязательная регистрация касается только собак, тогда как другие домашние животные могут быть зарегистрированы по желанию владельцев. Ограничений по количеству питомцев, которых можно зарегистрировать на одно лицо, не предусмотрено.
Регистрация будет проводиться в ветеринарных учреждениях, подведомственных министерству. Для этого необходимо записаться на прием через региональный портал госуслуг или по телефону. Ветеринар проверит паспортные данные владельца, а также внесет в базу информацию о питомце, включая породу, пол, окрас, кличку и сделанные прививки. Животному будет присвоен индивидуальный идентификационный номер, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Подмосковье введут штрафы за отсутствие регистрации собак
- Минтранс разработает меры против разлива мазута в Керченском проливе
- Медведев выиграл российское дерби в первом круге турнира ATP-500 в Дохе
- «Снятия санкций мало»: Горелкин назвал условия для возобновления работы YouTube в РФ
- Путин поручил максимально быстро убрать мазут со дна Черного моря
- Канада выступила против возвращения России в «Большую семерку»
- РЖД будут списывать баллы за правонарушения в поездах
- Путин поручил ежемесячно выплачивать жителям Курской области по 65 тысяч рублей
- Певица Бьянка подала в суд на лейбл Koala Music
- Китайский мультфильм «Нэчжа 2» стал самым кассовым в истории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru