В Подмосковье стало возможно оформить цифровой пропуск по смс

«На [номер] надо отправить СМС, обозначив цель поездки. Чтобы поехать на работу, требуется указать: код цели, тип паспорта, его серию, номер, дату рождения заявителя, номер машины, данные карт "Тройка", "Стрелка", ИНН организации, ее краткое наименование», - говорится в публикации.

Так, код для поездки на работу - 1, в медучреждение - 2, а для других поездок необходимо будет самостоятельно расписать цель и указать адрес. Также необходимо ввести данные паспорта гражданина РФ, паспорта другого государства или иного документа, удостоверяющего личность.





