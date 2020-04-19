В Подмосковье стало возможно оформить цифровой пропуск по смс

Жители Подмосковья получили возможность оформить цифровой пропуск, отправив смс на короткий номер 0250, говорится в Instagram-аккаунте пресс-службы правительства Московской области.

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«На [номер] надо отправить СМС, обозначив цель поездки. Чтобы поехать на работу, требуется указать: код цели, тип паспорта, его серию, номер, дату рождения заявителя, номер машины, данные карт "Тройка", "Стрелка", ИНН организации, ее краткое наименование», - говорится в публикации.

Так, код для поездки на работу - 1, в медучреждение - 2, а для других поездок необходимо будет самостоятельно расписать цель и указать адрес. Также необходимо ввести данные паспорта гражданина РФ, паспорта другого государства или иного документа, удостоверяющего личность.



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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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