В Подмосковье объяснили, почему заболеваемость COVID-19 будет расти в нерабочие дни

Московской области не грозит достижение максимальных показателей заболеваемости COVID-19 к концу недели, благодаря нерабочим дням. Так считает врач-эпидемиолог Талдомской Центральной Районной больницы Елена Белякова.

«Это связано с тем, что объявлены каникулы. Соответственно, люди поедут в Московскую область. Они приезжают уже сейчас, многие работают дистанционно. И немало с положительными результатами тестов на коронавирус, поэтому здесь нам придётся много работать. Заболеваемость ещё только набирает обороты, где-то ещё две недели будет такая ситуация», – рассказала эксперт в эфире «Радио 1».

Кроме того, по словам Беляковой, в Московской области отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, которые похожи по симптомам на коронавирус. В связи с этим нагрузка на здравоохранение ещё увеличивается. Врач оценивает её как колоссальную.

Эпидемиолог также отметила, что число желающих сделать прививку выросло.

