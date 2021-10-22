В Подмосковье объяснили, почему заболеваемость COVID-19 будет расти в нерабочие дни
Московской области не грозит достижение максимальных показателей заболеваемости COVID-19 к концу недели, благодаря нерабочим дням. Так считает врач-эпидемиолог Талдомской Центральной Районной больницы Елена Белякова.
«Это связано с тем, что объявлены каникулы. Соответственно, люди поедут в Московскую область. Они приезжают уже сейчас, многие работают дистанционно. И немало с положительными результатами тестов на коронавирус, поэтому здесь нам придётся много работать. Заболеваемость ещё только набирает обороты, где-то ещё две недели будет такая ситуация», – рассказала эксперт в эфире «Радио 1».
Кроме того, по словам Беляковой, в Московской области отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, которые похожи по симптомам на коронавирус. В связи с этим нагрузка на здравоохранение ещё увеличивается. Врач оценивает её как колоссальную.
Эпидемиолог также отметила, что число желающих сделать прививку выросло.
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