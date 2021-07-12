В Подмосковье из-за угрозы пожаров ограничили посещение лесов

Власти Московской области ввели с понедельника ограничения на посещение лесов региона в связи с высокой пожароопасностью из-за жары, сообщает РИА Новости.

С 12 по 19 июля будут ограничены въезд автомобилей и отдых граждан в лесах, расположенных на территории земель лесного фонда Подмосковья.

Как отметила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир, лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами, создана система КПП, а также будет усилено патрулирование лесов.

Жителей Московской области предупредили о пьяных пчёлах

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого режима отдыхающим грозят штрафы в размере 4-5 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что высокая температура воздуха может привести к появлению в Московской области «пьяных пчёл».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Лесные ПожарыПодмосковье
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