В Подмосковье из-за угрозы пожаров ограничили посещение лесов

Власти Московской области ввели с понедельника ограничения на посещение лесов региона в связи с высокой пожароопасностью из-за жары, сообщает РИА Новости.

С 12 по 19 июля будут ограничены въезд автомобилей и отдых граждан в лесах, расположенных на территории земель лесного фонда Подмосковья.

Как отметила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир, лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами, создана система КПП, а также будет усилено патрулирование лесов.