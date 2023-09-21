У кафе в центре Москвы мужчину подстрелили из его оружия

Уточняется, что происшествие случилось во втором Кожевническом переулке. На входе в заведение двое мужчин устроили перепалку с другой компанию, в драке у одного из них выпал травматический пистолет, его оппонент подобрал оружие и выстрелил в обидчика.

Мужчина госпитализирован с ранением в бедро, полиция занимается поиском стрелка.

Ранее в житель Ноябрьска открыл стрельбу по судебным приставам после того, как те пришли выселять его из аварийного жилья. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

