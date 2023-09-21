У кафе в центре Москвы мужчину подстрелили из его оружия
В центре Москвы у кафе из своего же оружия был ранен 35-летний мужчина, пишет «МК».
Уточняется, что происшествие случилось во втором Кожевническом переулке. На входе в заведение двое мужчин устроили перепалку с другой компанию, в драке у одного из них выпал травматический пистолет, его оппонент подобрал оружие и выстрелил в обидчика.
Мужчина госпитализирован с ранением в бедро, полиция занимается поиском стрелка.
Ранее в житель Ноябрьска открыл стрельбу по судебным приставам после того, как те пришли выселять его из аварийного жилья. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Румынии четыре человека погибли при взрыве на газопроводе
- РБК: Власти подтвердили проблему выплаты российских пенсий за рубежом
- Аэрофлот возобновит регулярные рейсы из Москвы в Гонконг с 23 декабря
- В Москве дорожные камеры стали фиксировать непристегнутых пассажиров
- Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года, войдя в состав РФ
- СМИ: Пашинян не подаст в отставку ни при каких условиях
- Гутерреш: Человечество открыло врата ада
- У кафе в центре Москвы мужчину подстрелили из его оружия
- Делегация армян Карабаха направилась на встречу с представителями Баку
- Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru