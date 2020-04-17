В Петербурге возросла стоимость лечения пациентов с COVID-19

Как пишет агентство, стоимость лечения одного пациента с коронавирусом в легкой форме выросла в среднем на 30 тысяч рублей, а стоимость лечения тяжелой формы - на 100 тысяч рублей. Ранее лечение болезни в легкой форме в Петербурге стоило 60 тысяч рублей, в средней - 140 тысяч, в тяжелой - 202 тысячи рублей.

При этом увеличено финансирование медорганизаций системы ОМС на 293 млн рублей, в частности, финансирование «скорой» вне медицинской организации - на 89 млн рублей, финансирование больницы Боткина - на 177 млн рублей.

Согласно последним данным, в Петербурге подтверждено заражение 1 083 человек, из них вылечились 170 пациентов, семь – умерли.

