В Петербурге скончался сооснователь «Гражданской Обороны» Константин Рябинов

В Санкт-Петербурге умер сооснователь группы «Гражданская Оборона», музыкант, художники и поэт Константин Рябинов. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на заявление подруги Рябинова Ксении Кислицыной.

Источник отмечает, что тело женщина нашла в их квартире, однако долгое время она не могла попасть туда, поскольку дверь была закрыта изнутри. По словам Кислицыной, серьезными заболеваниями Рябинов не страдал. Известному музыканту было 55 лет.

Он играл с Егором Летовым еще в группе «Посев», существовавшей до «Гражданской Обороны». Культовый коллектив они основали в 1984 году.

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Ранее НСН писала, что голливудский актер Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Отмечается, что актер умер за двое суток до собственного дня рождения, 6 марта. Причины смерти неизвестны. Кончину брата подтвердил Питер Пол. Он отметил, что Дэвид умер во сне. Напомним, братья-близнецы Дэвид и Питер Полы ряда удачных работ в фильмах «Няньки», «Варвары», «Двойные неприятности». Пик их популярности пришелся на 80-е годы ХХ века.

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ФОТО: pixabay.com
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