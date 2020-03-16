В Петербурге скончался сооснователь «Гражданской Обороны» Константин Рябинов

В Санкт-Петербурге умер сооснователь группы «Гражданская Оборона», музыкант, художники и поэт Константин Рябинов. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на заявление подруги Рябинова Ксении Кислицыной.

Источник отмечает, что тело женщина нашла в их квартире, однако долгое время она не могла попасть туда, поскольку дверь была закрыта изнутри. По словам Кислицыной, серьезными заболеваниями Рябинов не страдал. Известному музыканту было 55 лет.

Он играл с Егором Летовым еще в группе «Посев», существовавшей до «Гражданской Обороны». Культовый коллектив они основали в 1984 году.