Умер музыкант и создатель стиля «индастриал» Дженезис Пи-Орридж

В возрасте 70 лет умер британский музыкант, художник, создатель стиля «индастриал» Дженезис Брайер Пи-Орридж. Последние годы жизни музыкант боролся с лейкемией.

Пи-Орридж считается одним из создателей музыкального стиля «индастриал». В 1976 году он создал лейбл Industrial Records, на котором выпускались записи его музыкального коллектива Throbbing Gristle, сочетавшие в себе провокационные художественные перформансы и нетривиальный подход к музыке, зачастую состоявшей из зацикленных фрагментов и шумов. Позднее Пи-Орридж основал квази-культ под названием Thee Temple ov Psychick Youth в рамках которого изучал поп-культуру и религию. А также создал культовую группу Psychic TV. Кроме того, музыкант провел несколько операций, чтобы стать «бесполым существом».

