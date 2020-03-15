Умер музыкант и создатель стиля «индастриал» Дженезис Пи-Орридж
В возрасте 70 лет умер британский музыкант, художник, создатель стиля «индастриал» Дженезис Брайер Пи-Орридж. Последние годы жизни музыкант боролся с лейкемией.
Пи-Орридж считается одним из создателей музыкального стиля «индастриал». В 1976 году он создал лейбл Industrial Records, на котором выпускались записи его музыкального коллектива Throbbing Gristle, сочетавшие в себе провокационные художественные перформансы и нетривиальный подход к музыке, зачастую состоявшей из зацикленных фрагментов и шумов. Позднее Пи-Орридж основал квази-культ под названием Thee Temple ov Psychick Youth в рамках которого изучал поп-культуру и религию. А также создал культовую группу Psychic TV. Кроме того, музыкант провел несколько операций, чтобы стать «бесполым существом».
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