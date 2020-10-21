В Петербурге школьные каникулы из-за COVID-19 продлили до 8 ноября
Власти Петербурга объявили о продлении школьных каникул до 8 ноября в целях сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора города Ирину Потехину.
Отмечается, что решение было принято по согласованию с Роспотребнадзором и Городским родительским комитетом. Как ожидается, это позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию в городе. Потехина подчеркнула важность проведения школьниками этого дополнительного времени в кругу семьи, а не в местах массового скопления людей.
По данным Потехиной, за минувшую неделю число заражений в школах Петербурга выросло на 300 и превысило тысячу, пишет агентство.
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