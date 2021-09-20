В Петербурге план по вакцинации выполнен на 61%

В Петербурге около 1,6 млн человек полностью привились от коронавируса, что составляет 61% от плана. Такие данные приводит пресс-служба администрации города, передает ТАСС.

Как ожидается, коллективный иммунитет в городе будет сформирован при вакцинации 2,6 млн человек.

Ранее сообщалось, что петербургский блогер Антон Мысливец предстанет перед Приморским судом Петербурга по делу о распространении фейков о вакцине коронавируса.