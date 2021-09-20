В Петербурге план по вакцинации выполнен на 61%
20 сентября 202123:45
В Петербурге около 1,6 млн человек полностью привились от коронавируса, что составляет 61% от плана. Такие данные приводит пресс-служба администрации города, передает ТАСС.
Как ожидается, коллективный иммунитет в городе будет сформирован при вакцинации 2,6 млн человек.
Ранее сообщалось, что петербургский блогер Антон Мысливец предстанет перед Приморским судом Петербурга по делу о распространении фейков о вакцине коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 744 / сут.
Умерли
199 тыс.+778 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+11 992 / сут.
- В Петербурге план по вакцинации выполнен на 61%
- Руководство «Спартака» заявило о доверии тренеру Витории
- В правительстве заявили о подготовке экономики к глобальному энергопереходу
- Турция не признала выборы в Госдуму в Крыму
- Пентагон заявил о нанесении удара по одному из лидеров «Аль-Каиды»
- ЦСКА обыграл «Спартак» в матче РПЛ
- Захарова ответила Евросоюзу на критику выборов в Госдуму
- Жертвам стрельбы в Перми было от 18 до 66 лет
- «Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
- Два человека ранены при стрельбе в школе в Вирджинии
20 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru