Блогера будут судить за фейки о вакцине от коронавируса
Петербургский блогер Антон Мысливец предстанет перед Приморским судом Петербурга по делу о распространении фейков о вакцине коронавируса, сообщает «Интерфакс». Как утверждает следствие, владелец канала на YouTube распространял недостоверную информацию и создал угрозу формирования у населения «негативного отношения к принимаемым мерам по профилактике, лечению и противодействию распространения коронавирусной инфекции».
В частности, в ролике, который вышел в начале 2020 года на каналах «Крамола» на YouTube и во «ВКонтакте» было сказано, что «с целью сокращения населения РФ создана вакцина от новой коронавирусной инфекции, применение которой влечет летальный исход».
в Следственном комитете отметили, что блогер уже признал свою вину. Мысливец пояснил, что распространял фейки, чтобы увеличить число просмотров на своем канале.
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