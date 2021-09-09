Блогера будут судить за фейки о вакцине от коронавируса

Петербургский блогер Антон Мысливец предстанет перед Приморским судом Петербурга по делу о распространении фейков о вакцине коронавируса, сообщает «Интерфакс». Как утверждает следствие, владелец канала на YouTube распространял недостоверную информацию и создал угрозу формирования у населения «негативного отношения к принимаемым мерам по профилактике, лечению и противодействию распространения коронавирусной инфекции».

В частности, в ролике, который вышел в начале 2020 года на каналах «Крамола» на YouTube и во «ВКонтакте» было сказано, что «с целью сокращения населения РФ создана вакцина от новой коронавирусной инфекции, применение которой влечет летальный исход».

в Следственном комитете отметили, что блогер уже признал свою вину. Мысливец пояснил, что распространял фейки, чтобы увеличить число просмотров на своем канале.

