В Петербурге не вставших на воинский учет иностранцев лишили гражданства РФ

Более 10 иностранцев, которые не встали на воинский учет, лишили российского гражданства. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

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Мигрантов лишили гражданства по решению полиции. Причиной стало неисполнение ими обязанностей по постановке на воинский учет.

Нарушителям необходимо определиться со своим правовым статусом или покинуть Россию, заявили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Гражданство РФМигрантыСанкт-Петербург

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