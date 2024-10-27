В Петербурге не вставших на воинский учет иностранцев лишили гражданства РФ
27 октября 202416:57
Более 10 иностранцев, которые не встали на воинский учет, лишили российского гражданства. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Мигрантов лишили гражданства по решению полиции. Причиной стало неисполнение ими обязанностей по постановке на воинский учет.
Нарушителям необходимо определиться со своим правовым статусом или покинуть Россию, заявили в ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru