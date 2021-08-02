В Петербурге назвали долю заболевших COVID-19 среди привитых

Доля жителей Санкт-Петербурга, прошедших полный цикл вакцинации и заразившихся коронавирусом, составляет 1,7% от общего количества привитых. Об этом сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский.

Парламентарий отметил, что по состоянию на 23 июля завершили вакцинацию 860 тысяч петербуржцев.

«Заболевших после второго этапа – 14,6 тысяч человек. Только 1,7 процента», — написал Вишневский на своей странице в Facebook.

Также депутат опубликовал соответствующие данные комитета по здравоохранению, согласно которым COVID-19 заразились 13 466 человек из 819 768 привитых вакциной «Спутник V», 988 горожан из 16 269 привитых «ЭпиВакКороной», 218 петербуржцев из 24 601 привитых «КовиВак».

Между тем за минувшие сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 1914 новых случаев заражения коронавирусом, отмечает «Свободная пресса». Всего в стране выявили 23 508 заболевших за 24 часа, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:Санкт-ПетербургВакцинацияКоронавирус
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