В первый день зимы в Москве ожидаются 20-градусные морозы
1 декабря в Московском регионе ожидаются 20-градусные морозы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, температура опустится до 19 градусов ниже нуля в ночь на четверг. До минус 16-17 градусов ожидается и в Новой Москве. Ночь на 2 декабря ожидается более благоприятной: в пределах Московской кольцевой — не холоднее 10-12 градусов мороза, в области температура не перейдет отметку в минус 15 градусов.
Синоптик не исключил, что при прояснениях будет до 20 градусов мороза. В субботу будет до 4-6 градусов ниже нуля, в воскресенье снова похолодает до минус 9.
Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов опроверг сообщения о том, что в конце недели в Москву придут двадцатиградусные морозы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 088 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 557 / сут.
- Дочь Пеле назвала причину его экстренной госпитализации
- Родители инвалидов получат дополнительный выходной
- Цифровая маркировка пива в бутылках станет обязательной в 2023 году
- В первый день зимы в Москве ожидаются 20-градусные морозы
- В Астрахани в ДТП с пожарной машиной пострадали дети
- В США оценили потенциальное увеличение ядерного арсенала КНР
- Один человек погиб, 10 пострадали в автоаварии в Астрахани
- Германия и Норвегия попросят НАТО заняться охраной подводных объектов
- Бойцы Росгвардии обнаружили схрон ВСУ с боеприпасами в Мариуполе
- Белый дом: США готовы ударить по Ирану
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru