В первый день зимы в Москве ожидаются 20-градусные морозы

1 декабря в Московском регионе ожидаются 20-градусные морозы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, температура опустится до 19 градусов ниже нуля в ночь на четверг. До минус 16-17 градусов ожидается и в Новой Москве. Ночь на 2 декабря ожидается более благоприятной: в пределах Московской кольцевой — не холоднее 10-12 градусов мороза, в области температура не перейдет отметку в минус 15 градусов.

Синоптик не исключил, что при прояснениях будет до 20 градусов мороза. В субботу будет до 4-6 градусов ниже нуля, в воскресенье снова похолодает до минус 9.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов опроверг сообщения о том, что в конце недели в Москву придут двадцатиградусные морозы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

