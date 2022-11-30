Шувалов: в ближайшее время в Москве 20-градусных морозов не будет

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов опроверг сообщения о том, что в конце недели в Москву придут двадцатиградусные морозы, сообщает NEWS.ru.

По словам синоптика, такие температуры могут наблюдаться только на востоке Московской области, причем с очень небольшой вероятностью.

Он рассказал, что в столице в ближайшие дни ожидается очень солнечная погода с тенденцией к потеплению.