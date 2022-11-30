Шувалов: в ближайшее время в Москве 20-градусных морозов не будет
Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов опроверг сообщения о том, что в конце недели в Москву придут двадцатиградусные морозы, сообщает NEWS.ru.
По словам синоптика, такие температуры могут наблюдаться только на востоке Московской области, причем с очень небольшой вероятностью.
Он рассказал, что в столице в ближайшие дни ожидается очень солнечная погода с тенденцией к потеплению.
«Подмораживать будет только в утренние часы. Столбик же термометра встанет на отметке в -9…-14 градусов», — заявил Шувалов.
По его мнению, в грядущую зиму россиянам не стоит ожидать стабильных климатических условий, так как погода не будет оставаться одинаковой на длительных временных отрезках.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что московский регион ожидают морозы до 15 градусов и солнце, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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