«Кривая линия» от НСН! Расскажем в эфире о вашей проблеме
Информационное агентство «Национальная Служба Новостей» запускает новый проект, который поможет в решении самых актуальных и сложных житейских вопросов.
«Прямая линия» президента Владимира Путина помогает решить сложные и актуальные проблемы, но, к сожалению, проходит всего один раз в год. Уникальный проект «Кривая линия» от НСН работает без выходных и в любое удобное для вас время.
Для обращения вам нужно перейти в раздел "Кривая линия" и как можно подробнее описать свою проблему, используя предложенную на странице форму. Обязательно прикрепите фотографию к вашему запросу.
Журналисты информационного агентства тщательно изучат вашу жалобу. Самые сложные и актуальные проблемы будут преданы огласке на сайте НСН, а также в эфире сразу трех радиостанций: «НАШЕ Радио», ROCK FM и JAZZ FM, на волнах которых ежедневно выходят радиопрограммы НСН. Более трех миллионов человек узнают о вашей проблеме!
По самым актуальным темам редакция подготовит официальный запрос в соответствующие органы и расскажет о решении проблемы.
Пишите нам - поможем вам!
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