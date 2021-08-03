В Останкинскую башню ударила молния
3 августа 202103:32
Молния ударила в шпиль Останкинской башни в Москве, сообщает «РЕН ТВ».
Электрическое освещение после этого нарушено не было. В настоящее время порывы ветра в городе достигают до 17 м/c.
Пешеходам рекомендуют обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
По прогнозам синоптиков, сильный ливень с грозой продлится в столице до утра вторника.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru