В Останкинскую башню ударила молния

Молния ударила в шпиль Останкинской башни в Москве, сообщает «РЕН ТВ».

Более 30 рейсов отменили в аэропортах Москвы из-за ливня

Электрическое освещение после этого нарушено не было. В настоящее время порывы ветра в городе достигают до 17 м/c.

Пешеходам рекомендуют обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

По прогнозам синоптиков, сильный ливень с грозой продлится в столице до утра вторника.

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ФОТО: flickr/Nadezhda Sokoreva
ТЕГИ:ОстанкиноПогодаМосква
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