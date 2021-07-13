В ОП предложили продлить отпуск некурящим гражданам

Хамзаев предложил вознаградить некурящих граждан России дополнительными десятью днями отпуска. По словам члена ОП, курильщики тратят на свою привычку около 60 минут в течение рабочего дня, что, как утверждает Хамзаев, равняется примерно 20 дням в год.

Общественный деятель надеется, что такое решение принудит часть россиян бросить курить. Он отметил, что издержки за потраченное на курение время приходится нести работодателю и государству, пишет URA.RU.

