В ОП предложили продлить отпуск некурящим гражданам
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить ежегодный отпуск для некурящих россиян, сообщает RT со ссылкой на его письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Хамзаев предложил вознаградить некурящих граждан России дополнительными десятью днями отпуска. По словам члена ОП, курильщики тратят на свою привычку около 60 минут в течение рабочего дня, что, как утверждает Хамзаев, равняется примерно 20 дням в год.
Общественный деятель надеется, что такое решение принудит часть россиян бросить курить. Он отметил, что издержки за потраченное на курение время приходится нести работодателю и государству, пишет URA.RU.
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