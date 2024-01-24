В ОНК рассказали о питании Блиновской в СИЗО
Стало известно, как будет содержаться в СИЗО блогер Елена Блиновская, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на секретаря ОНК Алексея Мельникова.
В настоящее время женщина находится в обычной карантинной камере. Там есть телевизор, чайник и холодильник. Есть возможность ежедневных прогулок. Можно пользоваться спортивным залом.
Питание в СИЗО также стандартное. Как указал Мельников, утром – «что-то молочное, например, каши, хлеб». В течение дня дают супы и мясо.
Ранее уполномоченный по правам человека (УПЧ) в Москве Татьяна Потяева заявила, что собирается посетить Блиновскую, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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