В ОНК рассказали о питании Блиновской в СИЗО

Стало известно, как будет содержаться в СИЗО блогер Елена Блиновская, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на секретаря ОНК Алексея Мельникова.

Блогера Блиновскую поместили в СИЗО №6 в Москве

В настоящее время женщина находится в обычной карантинной камере. Там есть телевизор, чайник и холодильник. Есть возможность ежедневных прогулок. Можно пользоваться спортивным залом.

Питание в СИЗО также стандартное. Как указал Мельников, утром – «что-то молочное, например, каши, хлеб». В течение дня дают супы и мясо.

Ранее уполномоченный по правам человека (УПЧ) в Москве Татьяна Потяева заявила, что собирается посетить Блиновскую, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:Блогеры

Горячие новости

Все новости

партнеры