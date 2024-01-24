В ОНК рассказали о питании Блиновской в СИЗО

В настоящее время женщина находится в обычной карантинной камере. Там есть телевизор, чайник и холодильник. Есть возможность ежедневных прогулок. Можно пользоваться спортивным залом.

Питание в СИЗО также стандартное. Как указал Мельников, утром – «что-то молочное, например, каши, хлеб». В течение дня дают супы и мясо.

Ранее уполномоченный по правам человека (УПЧ) в Москве Татьяна Потяева заявила, что собирается посетить Блиновскую, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

