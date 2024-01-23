Омбудсмен Москвы Потяева сообщила, что посетит блогершу Блиновскую в СИЗО
Уполномоченный по правам человека (УПЧ) в Москве Татьяна Потяева заявила, что собирается посетить блогершу Елену Блиновскую, которую отправили в СИЗО. Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что Потяева планирует увидеться с Блиновской в начале февраля.
Ранее, 22 января, Замоскворецкий районный суд Москвы отправил Блиновскую под арест на три месяца после того, как ее заподозрили в нарушении режима домашнего ареста. Речь идет о проведении новогодней вечеринки с участием свидетеля. Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-депутат Кожевникова сообщила о взломе ее соцсетей
- Космоплан создадут в РФ для полетов на Российскую орбитальную станцию
- Соцвыплаты ветеранам войны повысят в России с 1 февраля
- На границе Китая и Киргизии зафиксировали три землетрясения
- Евросоюз поддержал введение налога на прибыль от замороженных российских активов
- Минобороны: Российские войска поразили пункт управления группы ВСУ «Лиман»
- СМИ: Началась работа над сериалом по «Гарри Поттеру»
- Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить мобилизацию отцов с тремя детьми
- Музыкальный продюсер Юрий Бардаш получил паспорт России
- Омбудсмен Москвы Потяева сообщила, что посетит блогершу Блиновскую в СИЗО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru