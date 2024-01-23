Омбудсмен Москвы Потяева сообщила, что посетит блогершу Блиновскую в СИЗО

Уполномоченный по правам человека (УПЧ) в Москве Татьяна Потяева заявила, что собирается посетить блогершу Елену Блиновскую, которую отправили в СИЗО. Об этом сообщило РИА Новости.

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Отмечается, что Потяева планирует увидеться с Блиновской в начале февраля.

Ранее, 22 января, Замоскворецкий районный суд Москвы отправил Блиновскую под арест на три месяца после того, как ее заподозрили в нарушении режима домашнего ареста. Речь идет о проведении новогодней вечеринки с участием свидетеля. Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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