В окружении Бабкиной подтвердили ее выход из комы

Народная артистка РСФСР, певица Надежда Бабкина выведена из состояния искусственной комы. Об этом «Интерфаксу» рассказал ее концертный директор Сергей Горох.

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«Надежда Георгиевна в сознании, стабильна, с хорошей положительной динамикой. Это то, что говорят врачи», - сказал он.

Ранее стало известно, что у певицы была диагностирована пневмония. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние медикаментозной комы.

Как сообщал ранее сайт «Дни.ру», артистка легла на лечение в частную клинику, где каждый день пребывания обходится в 25 тысяч рублей. При этом певица была сильно удивлена, узнав, что пробыла в бессознательном состоянии почти неделю.

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Фото: facebook.com/ngbabkina
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