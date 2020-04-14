В окружении Бабкиной подтвердили ее выход из комы
Народная артистка РСФСР, певица Надежда Бабкина выведена из состояния искусственной комы. Об этом «Интерфаксу» рассказал ее концертный директор Сергей Горох.
«Надежда Георгиевна в сознании, стабильна, с хорошей положительной динамикой. Это то, что говорят врачи», - сказал он.
Ранее стало известно, что у певицы была диагностирована пневмония. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние медикаментозной комы.
Как сообщал ранее сайт «Дни.ру», артистка легла на лечение в частную клинику, где каждый день пребывания обходится в 25 тысяч рублей. При этом певица была сильно удивлена, узнав, что пробыла в бессознательном состоянии почти неделю.
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