В Общественной палате объяснили недоступность электроэнергии в регионах

«Это вопрос, связанный с ценой, и, конечно, с тем, что по-разному в каждом регионе идет выработка электроэнергии. Есть просто более эффективные способы выработки, есть менее эффективные, поэтому стоимость киловатт в час достаточно дорогая, и, естественно, покупательная способность несколько ниже в таких региона», — пояснил он.

Собеседник НСН добавил, что в регионах, где электроэнергия дороже, необходимо провести анализ ситуации.

Напомним, что ранее в России ужесточили наказание за кражу электроэнергии. Согласно закону, вступившему в силу 9 июня, за повторную кражу энергии физические лица обязаны будут выплатить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, а должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить штраф от 80 до 200 тысяч. Юридические лица облагаются санкцией в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

