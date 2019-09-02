В Общественной палате объяснили недоступность электроэнергии в регионах
Председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты рассказал НСН, почему в некоторых регионах электроэнергия дороже, чем в других.
Названы регионы России с самой доступной электроэнергией. По данным рейтинга «РИА Новости», больше всего электроэнергии могут себе позволить жители Иркутской области. Также в пятерке лидеров оказались Красноярский край, Хакасия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Тюменская область. В последнюю десятку вошли Северная Осетия, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Адыгея, Алтайский край и Республика Алтай, Костромская, Ивановская и Псковская области. Уточняется, что рейтинг был составлен агентством из расчета количества киловатт-часов, которое могут приобрести жители разных регионов во втором полугодии этого года.
В эфире НСН председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор объяснил разницу в доступности электроэнергии в российских регионах.
«Это вопрос, связанный с ценой, и, конечно, с тем, что по-разному в каждом регионе идет выработка электроэнергии. Есть просто более эффективные способы выработки, есть менее эффективные, поэтому стоимость киловатт в час достаточно дорогая, и, естественно, покупательная способность несколько ниже в таких региона», — пояснил он.
Собеседник НСН добавил, что в регионах, где электроэнергия дороже, необходимо провести анализ ситуации.
Напомним, что ранее в России ужесточили наказание за кражу электроэнергии. Согласно закону, вступившему в силу 9 июня, за повторную кражу энергии физические лица обязаны будут выплатить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, а должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить штраф от 80 до 200 тысяч. Юридические лица облагаются санкцией в размере от 200 до 300 тысяч рублей.
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