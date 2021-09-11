Байден прибыл в Нью-Йорк накануне годовщины терактов 11 сентября
Президент США Джо Байден прибыл в Нью-Йорк для участия в траурных мероприятиях по случаю двадцатой годовщины терактов 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Борт главы государства приземлился в аэропорту Ла-Гуардиа в 20:51 (03:51 мск). Вместе с президентом в Нью-Йорк прибыла его супруга Джилл. Чета Байденов отправилась в район Манхэттен, траурная церемония пройдет у расположенного здесь мемориала жертвам терактов. По завершении мероприятия Байден отправится в Шанксвилл, штат Пенсильвания, и в пригород столицы.
Террористы группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) 11 сентября 2001 года захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на самые высокие здания Нью-Йорка, башни Всемирного торгового центра, еще один — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Кроме того, один авиалайнер направлялся к столице США, но разбился близ Шанксвилла. В результате терактов погибли 2 977 человек-граждан 90 государств, более 6 тысяч человек пострадали.
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