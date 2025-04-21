В Москве пройдет международный форум ООН по вопросам инновационного развития

В Москве 24 апреля состоится XVI Международный Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» при поддержке Исполкома Содружества независимых государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), МИД РФ и Всемирной организации интеллектуальной собственности ООН.

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В качестве площадки проведения был выбран Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина.

На повестке дня будут находиться вопросы рынка интеллектуальной собственности и технологического суверенитета. Уже подтвердили свое участие спикеры из стран Евразийского экономического союза, СНГ, ШОС и БРИКС. Организаторы сделали упор на проблемах Евразийского континента.

Целью форума станет разработка юридических рекомендаций и выработка стратегии поведения для представителей бизнеса, науки и органов власти в области интеллектуальных прав.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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