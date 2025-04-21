В Москве пройдет международный форум ООН по вопросам инновационного развития

В качестве площадки проведения был выбран Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина.

На повестке дня будут находиться вопросы рынка интеллектуальной собственности и технологического суверенитета. Уже подтвердили свое участие спикеры из стран Евразийского экономического союза, СНГ, ШОС и БРИКС. Организаторы сделали упор на проблемах Евразийского континента.

Целью форума станет разработка юридических рекомендаций и выработка стратегии поведения для представителей бизнеса, науки и органов власти в области интеллектуальных прав.

