В НСН началась пресс-конференция об эпидемии рака в России

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Злокачественная эпидемия: Как спасти Россию от рака?»

В ходе пресс-конференции НСН член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый и председатель «Движения против рака», эксперт ОНФ Николай Дронов расскажут, как остановить эпидемию рака в России, а также как уберечь от онкологических заболеваний себя и своих близких.

Напомним, что российские врачи-онкологи предсказывают в стране рост смертности от онкологических заболеваний почти на треть всего за два года из-за действующих условий закупки препаратов. Кроме того, в России наблюдается пугающая тенденция роста числа онкобольных: по данным Минздрава за последние 10 лет в России число больных раком увеличилось почти на четверть.

Трансляция пресс-конференции НСН доступна по ссылке.

