В НСН началась пресс-конференция о проблемах с лекарствами для тяжелобольных детей в России
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Крик от боли или Почему тысячи матерей в России могут оказаться за решеткой за спасение своих детей?»
В пресс-конференции НСН принимают участие руководитель центра диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых «ПланетаМед» Василий Генералов, юрист Детского хосписа «Дом с маяком» Екатерина Романова и руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
Участники расскажут, кто довёл матерей тяжелобольных детей до занятия контрабандой, почему жизненно-необходимые препараты выписываемые врачами запрещены в России и кто ответит за гибель ребенка из-за не полученной вакцины.
Трансляция пресс-конференции НСН доступна здесь.
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