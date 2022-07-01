В Нововоронеже установили новый памятник Алёнке

Новый памятник нововоронежской Алёнке открыли вместо «уродливой» скульптуры, установленной, а затем демонтированной в 2020 году. Об этом сообщается в Telegram-канале Нововоронежской АЭС.

Скандально известный памятник Аленке продали с аукциона

В сообщении говорится, что арт-объект был открыт в рамках Первого городского фольклорного праздника «Истоки».

Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка был открыт в Нововоронеже в декабре 2020 года. Однако местные жители в соцсетях назвали арт-объект «уродством» и призвали властей немедленно его демонтировать, что и произошло через три дня после установки, сообщает RT.

Горадминистрация Нововоронежа сообщила, что памятник Аленке стал «подарком городу и старожилам-уроженцам Новой Аленовки к 250-летию села». При это местные власти подчеркнули, что на создание и инсталляцию памятника деньги налогоплательщиков не тратились, а внешний вид монумента был согласован со старейшими жителями.

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ФОТО: Telegram-канал Нововоронежской АЭС
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