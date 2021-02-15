Скандально известный памятник Аленке продали с аукциона
Памятник нововоронежской Аленке продали с аукциона за 2,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба АО «Российский аукционный дом».
Стартовая цена памятника составляла один миллион рублей. За право стать владельцем боролись четыре участника, которые всего сделали 33 ставки.
Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка был открыт в Нововоронеже в декабре 2020 года. Однако местные жители в соцсетях назвали арт-объект «уродством» и призвали властей немедленно его демонтировать, что и произошло через три дня после установки, сообщает RT.
Горадминистрация Нововоронежа сообщила, что памятник Аленке стал «подарком городу и старожилам-уроженцам Новой Аленовки к 250-летию села». При это местные власти подчеркнули, что на создание и инсталляцию памятника деньги налогоплательщиков не тратились, а внешний вид монумента был согласован со старейшими жителями.
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