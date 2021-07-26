В Новосибирске задержали сторонника террористов
26 июля 202109:11
Сотрудники ФСБ задержали сторонника террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России), сообщило РИА Новости.
Злоумышленник собрал и передал террористам более 2,4 миллионов рублей. Иностранец собирал деньги на свою банковскую карту на «джихад».
Против задержанного возбудили уголовное дело за содействие террористической организации и финансирование терроризма. Суд Новосибирска арестовал его на два месяца.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru