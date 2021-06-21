В Новгородской области сотрудников не будут пускать на работу без масок
С 22 июня защитные маски станут пропуском на рабочее место для сотрудников Новгородской области, которые не пришло вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона.
Работодателям также рекомендовано ограничить командировки для работников, которые не привились.
В области вводится ограничение и для работы общепита – с 00.00 до 06.00 часов кафе и рестораны работать не будут, а торгово-развлекательные комплексы будут закрываться в 9 часов вечера.
Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что сделал третью прививку от коронавирусной инфекции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru