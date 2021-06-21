В Новгородской области сотрудников не будут пускать на работу без масок

С 22 июня защитные маски станут пропуском на рабочее место для сотрудников Новгородской области, которые не пришло вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Работодателям также рекомендовано ограничить командировки для работников, которые не привились.

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В области вводится ограничение и для работы общепита – с 00.00 до 06.00 часов кафе и рестораны работать не будут, а торгово-развлекательные комплексы будут закрываться в 9 часов вечера.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что сделал третью прививку от коронавирусной инфекции.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
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