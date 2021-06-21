В Новгородской области сотрудников не будут пускать на работу без масок

С 22 июня защитные маски станут пропуском на рабочее место для сотрудников Новгородской области, которые не пришло вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Работодателям также рекомендовано ограничить командировки для работников, которые не привились.