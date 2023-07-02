В Нижегородской области пенсионерка кинула «коктейль Молотова» перед зданием банка
2 июля 202304:27
В городе Городец Нижегородской области пенсионерка кинула бутылку с воспламеняющийся жидкостью перед зданием банка, сообщает РИА Новости.
Пожара не произошло. Сотрудники правоохранительных органов задержали 67-летнюю женщину.
Ее доставили в отдел полиции для разбирательства.
Ранее бросивший «коктейль Молотова» в здание УФСБ в Краснодаре получил 8,5 лет колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru