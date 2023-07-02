В Нижегородской области пенсионерка кинула «коктейль Молотова» перед зданием банка

В городе Городец Нижегородской области пенсионерка кинула бутылку с воспламеняющийся жидкостью перед зданием банка, сообщает РИА Новости.

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Пожара не произошло. Сотрудники правоохранительных органов задержали 67-летнюю женщину.

Ее доставили в отдел полиции для разбирательства.

Ранее бросивший «коктейль Молотова» в здание УФСБ в Краснодаре получил 8,5 лет колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Нижегородская ОбластьПенсионеры

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