В Нигерии не исключили возможность использования карт «Мир»

При этом он отметил, что пока для поездки в Африку россиянам понадобятся наличные доллары, евро и фунты, так как, скорее всего, рубли там обменять не получится.

Ранее Шеху заявил, что Нигерия готова рассмотреть запрос на признание ДНР и ЛНР.