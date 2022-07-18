В Нигерии не исключили возможность использования карт «Мир»
В финансовых учреждениях Нигерии обсуждается с российскими партнерами возможность использования в стране карт «Мир», сообщает информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на посла этого африканского государства в России Абдуллахи Шеху.
При этом он отметил, что пока для поездки в Африку россиянам понадобятся наличные доллары, евро и фунты, так как, скорее всего, рубли там обменять не получится.
Ранее Шеху заявил, что Нигерия готова рассмотреть запрос на признание ДНР и ЛНР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru