В Национальной мясной ассоциации опровергли результаты Роскачества по тушенке

Роскачество опубликовало результаты проверки тушеной говядины высшего сорта 23 торговых марок. Анализ проводился по более чем 130 показателям – соотношение мяса и бульона, консистенция, цвет, запах, вкус и так далее. Ни в одном из представленных образцов специалисты не обнаружили тяжелых металлов, пестицидов и нитрозаминов, микробиологические показатели были в норме. В итоге эксперты из 23 марок признали безопасными пять: «Микоян», «Честный продукт», ГРОДФУД, СОВОК и «Барс». Однако, они отметили, что «ни одна из проверенных торговых марок не соответствует ГОСТу».

Заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников в беседе с НСН заявил, что это результаты завышенных стандартов Роскачества.

«Тушенка не соответствовала повышенному стандарту, который разработан непосредственно Роскачеством. Соответственно, другим стандартам, которые касаются качества, они полностью соответствуют с некоторыми недочетами. Не нужно говорить, что продукты не соответствуют ГОСТу, это неправильно. Они проверяют продукцию на повышенные требования, которые не установлены законодательно, в национальных стандартах, в том числе в ГОСТах. Они разрабатывают свой стандарт на тушеную говядину и говорят: "А мы вот считаем, что для потребителя важны раз, два…, пять каких-то отдельных показателей", - которые не могут быть уникальны для всех», - пояснил Синельников.