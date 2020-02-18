В Национальной мясной ассоциации опровергли результаты Роскачества по тушенке
Замруководителя Национальной мясной ассоциации в эфире НСН заявил, что требования, которые предъявило Росскачество завышены.
Роскачество опубликовало результаты проверки тушеной говядины высшего сорта 23 торговых марок. Анализ проводился по более чем 130 показателям – соотношение мяса и бульона, консистенция, цвет, запах, вкус и так далее. Ни в одном из представленных образцов специалисты не обнаружили тяжелых металлов, пестицидов и нитрозаминов, микробиологические показатели были в норме. В итоге эксперты из 23 марок признали безопасными пять: «Микоян», «Честный продукт», ГРОДФУД, СОВОК и «Барс». Однако, они отметили, что «ни одна из проверенных торговых марок не соответствует ГОСТу».
Заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников в беседе с НСН заявил, что это результаты завышенных стандартов Роскачества.
«Тушенка не соответствовала повышенному стандарту, который разработан непосредственно Роскачеством. Соответственно, другим стандартам, которые касаются качества, они полностью соответствуют с некоторыми недочетами. Не нужно говорить, что продукты не соответствуют ГОСТу, это неправильно. Они проверяют продукцию на повышенные требования, которые не установлены законодательно, в национальных стандартах, в том числе в ГОСТах. Они разрабатывают свой стандарт на тушеную говядину и говорят: "А мы вот считаем, что для потребителя важны раз, два…, пять каких-то отдельных показателей", - которые не могут быть уникальны для всех», - пояснил Синельников.
Для анализа специалисты Роскачества отобрали тушеную говядину торговых марок России и Белоруссии, которые можно встретить на российских прилавках. Стоимость их варьировалась от 82,9 рубля до 306,09 рубля за банку. Собеседник НСН отметил, что покупатель должен ориентироваться при покупке тушенки не на цену, а на торговую марку и знакомые ему производства.
«Покупатель сегодня как никогда голосует своим кошельком за тот или иной товар. Если единожды взяв продукт, покупатель останется не удовлетворен, то перейдет на другой. Конкуренция позволяет сделать выбор в отношении другого продукта и так он выбирает себе по вкусу. Вопросы качества не надо путать с безопасностью. Потребитель сам для себя определяет, какие у него приоритетные вкусовые и иные характеристики. Вопрос качества весьма сложный и в этом смысле Роскачество делает хорошую работу, но стандартизировать вкус потребителя не возможно», - считает замруководителя Национальной мясной ассоциации.
При этом, Роскачество обнаружило в ряде консервов следы антибиотиков. В банках «Бурятмяспром», «Великолукский мясокомбинат», «Елинский», «Курганский стандарт», ОВА, «Рузком» и «Только мясо здесь» почти 50% составлял бульон. Лишь образец от «Только мясо здесь» удовлетворил экспертов по вкусу, цвету, запаху и консистенции. В тушенке шести марок были обнаружены ДНК свиньи, в трех —курицы, в одной —лошади.
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