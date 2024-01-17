В МТС опровергли причастность к «голой вечеринке» Ивлеевой
Компания МТС не имеет отношения к скандально известной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор», сообщает РИА Новости.
Комментируя иск к телеведущей на миллиард рублей, где выступает соответчиком, мобильный оператор отметил, что «не является спонсором или организатором» мероприятия.
«МТС пока не получила иск, после ознакомления с предметом спора при необходимости представит свою позицию в суде», - указали в компании.
Ранее Ивлеева не признала вину по административному делу об организации «голой вечеринки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В постановлении Лефортовского суда Москвы было сказано, что основной задачей мероприятия было привлечение спонсорских интеграций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru