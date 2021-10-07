Синоптики прогнозируют морозную погоду в Москве

7 октября в Москве ожидается погода с небольшой облачностью и без осадков, сообщает Гидрометцентр России.

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Днем в городе будет от 10 до 12 градусов тепла, в ночь на 8 октября синоптики ожидают похолодание до двух градусов мороза.

В Подмосковье воздух прогреется до 13 градусов, в ночные часы возможны заморозки до 5 градусов.

В четверг скорость южного ветра не превысит 7 м/с.

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ФОТО: РИА Новости
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