Синоптики прогнозируют морозную погоду в Москве
7 октября 202105:19
7 октября в Москве ожидается погода с небольшой облачностью и без осадков, сообщает Гидрометцентр России.
Днем в городе будет от 10 до 12 градусов тепла, в ночь на 8 октября синоптики ожидают похолодание до двух градусов мороза.
В Подмосковье воздух прогреется до 13 градусов, в ночные часы возможны заморозки до 5 градусов.
В четверг скорость южного ветра не превысит 7 м/с.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru