Синоптики прогнозируют морозную погоду в Москве

Днем в городе будет от 10 до 12 градусов тепла, в ночь на 8 октября синоптики ожидают похолодание до двух градусов мороза.

В Подмосковье воздух прогреется до 13 градусов, в ночные часы возможны заморозки до 5 градусов.

В четверг скорость южного ветра не превысит 7 м/с.

