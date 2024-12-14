В Москве задержали водителя Porsche, которая сбила женщину с ребенком

Водитель Porsche, насмерть сбившая ребенка в новой Москве, задержана, сообщили в столичном главке Следственного комитета.

В ДТП скончался глава департамента Минобрнауки

По данным ведомства, водитель была пьяна. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Напомним, в результате ДТП 9-летний мальчик от полученных травм скончался в больнице. Пострадавшая женщина, которая приходится ребенку няней, госпитализирована с травмами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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