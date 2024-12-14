В Москве задержали водителя Porsche, которая сбила женщину с ребенком
14 декабря 202417:48
Водитель Porsche, насмерть сбившая ребенка в новой Москве, задержана, сообщили в столичном главке Следственного комитета.
По данным ведомства, водитель была пьяна. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Напомним, в результате ДТП 9-летний мальчик от полученных травм скончался в больнице. Пострадавшая женщина, которая приходится ребенку няней, госпитализирована с травмами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru