В Москве задержали избившего девушку актера Андрея Гариста

Инцидент произошел в доме в 3-м Павелецком проезде. Предварительно установлено, что у актера и проживавшей с ним девушки возник конфликт. Мужчина нанес ей телесные повреждения.

В столичном управлении МВД уточнили, что пострадавшая получила резаную рану кисти. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили наркотические вещества.

Гаристу грозит до 10 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее полицейские задержали с наркотиками актера из сериала «Склифосовский» Богдана Кибалюка, передает «Радиоточка НСН».

