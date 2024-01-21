В Москве задержали избившего девушку актера Андрея Гариста
Сотрудники правоохранительных органов задержали актера из фильма «Подольские курсанты» Андрея Гариста, избившего в ходе конфликта девушку. Об этом пишет ТАСС.
Инцидент произошел в доме в 3-м Павелецком проезде. Предварительно установлено, что у актера и проживавшей с ним девушки возник конфликт. Мужчина нанес ей телесные повреждения.
В столичном управлении МВД уточнили, что пострадавшая получила резаную рану кисти. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили наркотические вещества.
Гаристу грозит до 10 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее полицейские задержали с наркотиками актера из сериала «Склифосовский» Богдана Кибалюка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru