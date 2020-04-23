В Москве за сутки выявили менее 2 тысяч новых заболевших
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в Москве выявили 1959 новых зараженных COVID-19. Таким образом общее число заболевших в столице с момента пандемии составило 33 940 человек.
За день от коронавируса в Москве скончались 27 человек (всего 288), выздоровел 181 пациент (всего 2448).
В целом по стране по состоянию на 23 апреля 62 773 заражений, 4774 заболевших выявили за последние сутки. Скончались за день 42 человека, с начала пандемии — 555 заболевших, передает RT.
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Заразились
62 773+4 774 / сут.
Умерли
555+42 / сут.
Выздоровели
4 891+471 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru