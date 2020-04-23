В Москве за сутки выявили менее 2 тысяч новых заболевших

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в Москве выявили 1959 новых зараженных COVID-19. Таким образом общее число заболевших в столице с момента пандемии составило 33 940 человек.



За день от коронавируса в Москве скончались 27 человек (всего 288), выздоровел 181 пациент (всего 2448).



В целом по стране по состоянию на 23 апреля 62 773 заражений, 4774 заболевших выявили за последние сутки. Скончались за день 42 человека, с начала пандемии — 555 заболевших, передает RT.

