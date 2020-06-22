В Москве вылечились от COVID-19 более 136 тысяч человек

В российской столице за последние 24 часа вылечились от нового коронавируса ещё 1 114 заболевших. Такую свежую статистику привела заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По её сведениям, общее число выздоровевших уже достигло 136 670 человек.

Накануне стало известно о том, что от COVID-19 в столице РФ вылечились ещё 1007 инфицированных, отмечает RT. По окончании лечения медики проводят исследования, чтобы подтвердить отсутствие заболевания у пациента.

При этом вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы. Для этого необходимо позвонить на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, уточняет Москва 24. Этот телефон активен ежедневно с 9:00 до 19:00. Процедура доступна для граждан в возрасте от 18 до 55 лет без противопоказаний к донорству.

