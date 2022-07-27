В Москве вновь объявлен «оранжевый» уровень опасности

В Москве сохраняется жаркая погода, второй день подряд в городе объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень опасности, сообщает Гидрометцентр России.

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Согласно прогнозу, 27 июля в мегаполисе ожидается 30-32 градуса. При этом прогнозируются грозовые дожди, ветер может усилиться до 15 м/с.

Днем ранее сильный дождь прошел в Москве, затопив несколько улиц за час. Дождевая вода практически полностью покрывала колеса автомобилей.

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ФОТО: РИА Новости
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