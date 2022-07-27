В Москве вновь объявлен «оранжевый» уровень опасности
27 июля 202204:26
В Москве сохраняется жаркая погода, второй день подряд в городе объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень опасности, сообщает Гидрометцентр России.
Согласно прогнозу, 27 июля в мегаполисе ожидается 30-32 градуса. При этом прогнозируются грозовые дожди, ветер может усилиться до 15 м/с.
Днем ранее сильный дождь прошел в Москве, затопив несколько улиц за час. Дождевая вода практически полностью покрывала колеса автомобилей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 183 / сут.
Умерли
382 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+5 422 / сут.
- В Москве вновь объявлен «оранжевый» уровень опасности
- Нетаньяху раскритиковал власти Израиля за конфликт с РФ
- Пхеньян предостерег Вашингтон и Сеул от «второй Корейской войны»
- Белый дом: Пелоси пока не приняла решение о визите на Тайвань
- Кандидат в премьеры Британии Сунак заявил о готовности противостоять России
- Захарова прокомментировала бегство Трасс с теледебатов
- В Сочи из-за ливней объявлено штормовое предупреждение
- США озаботились последствиями ухода России с МКС
- СМИ: Байден проиграл в «энергетической войне» против РФ
- Стоимость газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров
26 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru